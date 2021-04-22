Россия вернет войска с границы с Украиной обратно в части

Войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных границ в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны», — сказал министр на совещании в Крыму. Он также добавил, что вооруженные силы страны «адекватно реагируют на все изменения обстановки».

С начала апреля сообщается о том, что Россия перебрасывает вооруженные силы к границам Украины. Так, известно о большом лагере в Воронежской области и переброске военной техники в Крым. В Украине, США, ЕС и НАТО выражали обеспокоенность этими маневрами, в Кремле объясняли все учениями на фоне угроз со стороны НАТО.