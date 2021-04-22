МВД признало применение силы к SMM-редактору штаба Навального

К SMM-редактору штаба Навального в Москве, задержанному после обысков, «применяли боевые приемы». Об этом заявили в МВД.

Как пишет «Апология протеста», об этом говорится в протоколе. Таким образом, полиция признает, что ее сотрудники применяли силу к Александру Шепелеву.

В документе сообщается, что во время обыска Шепелев «стал вести себя агрессивно», «отталкивать отталкивать в сторону, угрожать неприятностями по службе, на неоднократные требования прекратить свои противоправные действия не реагировал», «пытался спровоцировать драку». В результате полицейские применили силу, « в том числе боевые приемы борьбы». После обыска его увезли, долгое время с Шепелевым не было связи. Затем стало известно, что на него составили протокол о неповиновении.

Сам Шепелев сообщил «Медиазоне», что почти весь обыск провел лежа на полу, а силовики стояли у него на щиколотках и наступали ногами на лицо и шею. Также его избили.

Обыск у редактора соцсетей штаба Навального проходил накануне. О том, что его били, требуя пароли от техники, сообщала живущая с ним журналистка «Медиазоны» Ольга Ромашова. Александр Шепелев — один из фигурантов «санитарного дела», по которому в целом проходят 10 оппозиционеров. Их обвиняют в призывах к участию в митинге 23 января во время карантина по коронавирусу.