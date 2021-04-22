В Петербурге суды арестовывают участников акции 21 апреля

В Петербурге начались первые аресты задержанных 21 апреля участников акции в поддержку Навального. Два человека получили 12 и 15 суток в ИВС.

«Апология протеста» сообщает, что обоих участников акции осудили по административной статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Конституционный суд в постановлении в 2013 году признал ее частично не соответствующей Конституции РФ.

Еще один задержанный на митинге в Петербурге, Антон Фадеев, сообщил, что подаст заявление в СК. Его избили полицейские во время прогулки по парку. В травмпункте у Фадеева зафиксировали рассечение брови и ушиб брюшной стенки.

Кроме того, депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский сообщил, что в одном из отделов полиции Петербурга более 10 часов находится задержанная женщина, у которой двухлетний ребенок. По закону, срок задержания в таком случае не должен превышать трех часов, но женщину оставили в отделе до суда, время и дата которого пока не назначены.

Накануне в России на акциях протеста задержали около 1800 человек. Больше всего — 804 — их было в Петербурге, сообщалось об избиениях и применении электрошокеров.