Международный ПЕН-клуб выпустил заявление о ситуации с Навальным

Международная правозащитная организация ПЕН-клуб выпустила заявление в поддержку Алексея Навального. Писатели, поэты и журналисты требуют прекратить его преследование и освободить политика.

«Объявлена война не Навальному, а всему гражданскому обществу России. В действиях силовых структур читается нескрываемая жажда устрашения всех, кто осмеливается критиковать существующие порядки. Возвращается моральная атмосфера худших времен в истории нашего Отечества», — говорится в письме. Его авторы требуют «защиты человека и защиты достоинства страны, которую унижают и позорят подобные действия».

Таким образом ПЕН-клуб присоединяется к заявлению, которое выпустили Ассоциация «Свободное слово», «ПЭН-Москва» и Санкт-Петербургский ПЕН-клуб. Ранее в поддержку оппозицтронера выступили благотворители, врачи, правозащитники, мировые знаменитости и политики. 21 апреля в России и разных городах мира прошли акции с требованием допустить врачей к Навальному, который держит голодовку в колонии с 31 марта и испытывает серьезные проблемы со здоровьем. На них задержали около 1800 человек.