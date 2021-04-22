Сенат Чехии призвал расторгнуть Договор о дружбе с Россией

Чешский Сенат призвал правительство страны расторгнуть договор о дружеских отношениях с Россией. Также члены парламента проголосовали за то, чтобы сократить численность российского посольства в Праге до 1 человека.

Как сообщает Чешское информационное агентство, за это решение проголосовали 67 из 72 присутствовавших на заседании сенаторов. Причиной стало дело о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в котором Прага обвиняет российские спецслужбы. На фоне этого скандала Чехия ранее выслала 18 российских дипломатов, а Москва в ответ — 20 сотрудников чешского посольства.

В резолюции, которую поддержал сенат Чехии, говорится, что взрыв является «актом государственного терроризма против одного государства-члена ЕС, а значит, и против всего ЕС». Парламентарии также считают, что инцидент необходимо обсудить на уровне Совбеза ООН и руководящих органов НАТО и ЕС, также, по их мнению, следует потребовать компенсации от России и исключить ее из тендеров на строительство АЭС и другой критической инфраструктуры.

Накануне глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал, чтобы Россия до 12:00 четверга приняла решение о возвращении ранее высланных из Москвы дипломатов. Он пригрозил, что, если этого не произойдет, Пага сократит численность сотрудников российской дипмиссии до пяти человек.