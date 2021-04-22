Марсоход Perseverance получил кислород из атмосферы Красной планеты

Ровер Perseverance впервые смог получить кислород из атмосферы Марса. Это удалось сделать в рамках эксперимента Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) на шестой день пребывания техники там, сообщает NASA.

В ходе эксперимента около двух часов шла подготовка специального прибора, затем примерно за час он выработал около 5,4 г. кислорода. Такого объема достаточно для жизнеобеспечения астронавта на 10 минут. Для пребывания четырех людей на поверхности планеты нужно будет около 1 тонны кислорода, а для взлета ракеты с четырьмя астронавтами с поверхности Марса потребуется уже 25 тонн кислорода и 7 тонн топлива. Так как доставлять такое количество кислорода с Земли слишком сложно, исследователи надеются перевезти туда конвертер, который будет вырабатывать его на месте. Атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа, и прибор в марсоходе отделяет атомы кислорода от его молекул.

NASA отмечает, что выделение кислорода из марсианской атмосферы и его хранение — первостепенные задачи для освоения Красной планеты. Результаты эксперимента там называют «многообещающими».

«Мы приближаемся к нашей цели — однажды увидеть людей на Марсе. Кислород — это не только то, чем мы дышим. Он используется в ракетном топливе, и исследователи в будущем будут зависеть от производства топлива на Марсе, чтобы иметь возможность вернуться домой», — заявили представители агентства.

Ровер Perseverance совершил посадку на Марсе 19 февраля и передал первые снимки оттуда.