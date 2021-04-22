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Евгений Ройзман отказался от участия в выборах в Госдуму

22.04.2021

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался от идеи бороться за кресло депутата Госдумы в 2021 году. Одной из основных причин он назвал отсутствие «технической возможности». 

«Ни одна партия не дает гарантии, что меня зарегистрируют и не снимут. Последнее предложение пришло от партии, которую создавал кремлевский политтехнолог Олег Богданов, я только улыбнулся на это предложение», — сказал Ройзман на пресс-конференции.

Что касается сбора подписей для самовыдвижения, то их при существующих правилах собрать невозможно. Кроме того, как отметил политик, только на нотариальное заверение подписей придется потратит более 20 млн руб. По словм Ройзмана, деньги он может потратить на благотворительные проекты, которыми занимается. Он также отметил, что «все самые серьезные проекты осуществил, не имея никакого статуса». 


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