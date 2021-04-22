SMM-менеджера команды Навального в Красноярске оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Красноярске SMM-менеджера команды Навального оштрафовали на 250 тысяч рублей за анонс вчерашней акции протеста в чате в Telegram. Как сообщает «Апология протеста», суд признал Наталью Петеримову виновной в повторном нарушении законодательства о митингах (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ).

Ее обвинили в том, что она анонсировала акцию протеста в чате в Telegram. Силовикам удалось узнать данные через номер телефона — в этом помогли сотрудники Информационного центра ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Лидера красноярской команды Навального Анастасию Корсакову, в свою очередь, признали виновной в организации акции (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ) за публикацию анонса в сторис в Instagram. Ее оштрафовали на 25 тыс. руб.