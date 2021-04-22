Алексей Захаров о социологии протеста

В Москве и Питере волонтеры провели опрос на сегодняшних уличных акциях; опрошено 330 человек в Москве и 377 в Питере.

В основном на улицы вышли те, кто уже принимал участие в митингах в этом году (73% в Питере и 72% в Москве). Из оставшихся, большинство выходило в первый раз - например, в Питере таких было 16% участников, и всего 11% ранее принимали участие в протестных акциях, но по какой-то причине прошли мимо январско-февральских событий.

Это дает нам следующую интерпретацию событий. С одной стороны, в сегодняшних уличных акциях приняла участие значительная часть человек, мобилизованных Навальным в январе этого года; они и сформировали большинство тех, кто вышел в этом году. С другой стороны, полицейские меры, возможно, сдержали вовлечение в протест новых участников.

При этом сегодняшний протест обошелся без массовых, по сравнению с событиями двухмесячной давности, задержаний, - по крайней мере в двух столицах и на момент написания этого текста [upd: в питере все-таки массовые задержания]. Те, кто все-таки не испугался и вышел, могли относительно спокойно гулять по улицам. Видимо, в этот раз режим решил использовать насилие превентивно, заблаговременно и массово запугивая людей, но при этом обходясь без масштабных задержаний во время самих акций.

Большинство участников акций регистрировались на сайте "Свободу Навальному" - таких было 70% в Москве и 72% в Санкт-Петербурге. Очевидно, что численность участников была в разы меньше числа зарегистрированных на сайте (хотя все равно она была очень существенна, это были одни из крупнейших за все время несогласованных акций в обоих городах), но я пока не знаю причину этого расхождения. Вероятнее всего, значительная часть потенциальных участников была запугана возможными последствиями и полицейскими мерами. Также многие, видимо, регистрировались из солидарности, не планируя на самом деле принять участие. Нельзя исключить и того, что часть зарегистрированных были ботами.

Если же говорить про демографию участников, то она не сильно отличалась от того, что было двумя месяцами ранее. Участники были молоды (медианный возраст - 27 лет в Питере и 29 в Москве), хотя совсем молодых (18 лет и моложе) было мало (7% в Москве и 6% в Питере). Удивительно, что женщин было почти столько же, сколько мужчин (47% в Москве и ровно половина в Питере), у меня пока нет этому объяснения - ведь ранее мужчины составляли большинство. Кто знает, возможно, это и есть та самая эволюция ценностей, которую так боится режим.

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