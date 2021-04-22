Марина Литвинович: Радует, что нашлись умные люди

Радует, что нашлись умные люди (где? Кремль? Мэрия? ГУ МВД по Москве?), которые приняли не только умное, но и законное решение - не трогать людей, мирно выходящих на улицы своего города. Ведь только посмотрите - если просто не разгонять мирных граждан, то не придётся напрягать всю силовую, правоохранительную и судебную систему: ОМОН не получит стаканчиком в запотевшее забрало, дубинки не расчехлятся, не надо будет искать автозаки, которых не будет хватать, чтобы увезти всех задержанных. Отделы полиции не будут стонать и ругаться от того, что им привезли на оформление сразу 45 человек, да ещё и к ночи, не надо будет перебрасывать сотрудников полиции на перевозку людей в суды и обратно, не надо будет срочно открывать новый спецприемник и всем сотрудникам работать сверхурочно. Не надо будет выбивать премий ОМОНу, сотрудникам полиции и спецприемников - ведь все прошло мирно, ОМОН не потратил силы на избиение задержанных, полицейские в московских отделах работали в штатном режиме, а спецприемники стояли полупустые со своим стандартным «неполитическим контингентом».

Только посмотрите: когда никого не разгоняют - всем становится хорошо! И людям, обществу и всей правоохранительной системе. Ведь это неправильно, когда ОМОН и спецполк бьют мирных граждан. Вчера было правильно и законно: и с этим надо поздравить и Собянина, и генерала Баранова, и Кремль. Спасибо тем, кто такое разумное решение принял, так держать! Просто соблюдайте свою же Конституцию, это так просто!

Upd: а в Питере - сволочи и гады.

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