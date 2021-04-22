Борис Вишневский о протестах в Петербурге

Приехал домой.

Объехали с Дмитрием Кузнецовым шесть отделов полиции - в Невском и Красногвардейском районах.

Все куда хуже, чем в январе - я имею в виду общение с полицией.

Почти везде, пытаясь получить информацию, или упирались в стену, или с огромным трудом узнавали хотя бы число задержанных.

Не пускали адвокатов. Отказывались брать передачи. Не впускали вообще в помещение отдела полиции. Демонстративно отказывали в любых просьбах.

И при этом - очень большое число ситуаций, когда задерживали предельно жестоко.

Хотя митингующие вели себя абсолютно мирно. И даже провокаторов, кажется, не было замечено.

К сожалению, все пошло ровно по тому пути, о котором я заранее (выступая во вторник на питерском "Эхе") предупреждал.

Что проведение акции обернется новыми сотнями задержанных (в СПб - 669) (данные на ночь к утру уже 805 – прим. NT), административными и уголовными делами.

И что потом на протяжении года над участниками будет подвешен "дамоклов меч" привлечения к ответственности в любой момент - с насильственным доставлением в полицию, составлением протокола и скорым и неправым судом.

Питерские власти и полиция могли дать гражданам возможность беспрепятственно выйти на улицы. Несмотря на то, что акцию никто не согласовывал.

Они решили иначе - "мочить".

Посмотрите на 23 задержанных в Москве, и 669 - в Петербурге.

Не знаю, с чем это связано - с злобой? Глупостью? Мстительностью?

Пока у тех, кого отпустили из полиции, протоколы по ст. 20.2.2 КоАП.

"Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

К сожалению, это "арестная" статья - по ней суд может арестовать на срок до 15 суток.

Спасибо всем, кто работал сегодня с нами, помогая задержанным.

Тем, кто принимал звонки на "горячей линии", организованной Правозащитным советом и "Яблоком". Тем, кто развозил воду и еду. Нашим замечательным муниципальным депутатам из мониторинговой группы, которые дежурили у своих (и не только) отделов и помогали задержанным. Адвокатам и общественным защитникам, которые ездили по отделам. Григорию Михнову-Вайтенко, который все координировал и направлял. И многим другим.

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