Илья Яшин: Это были акции протеста и, конечно, отчаяния

1. Это были акции протеста и, конечно, отчаяния. Люди выходили на улицу, потому что невозможно молча наблюдать, как медленно и цинично власть убивает человека на глазах всего мира. Выходили с реальным риском не просто сесть на 15 суток, но получить уголовку за экстремизм в свете новых инициатив прокуратуры.

2. Власть пытается использовать новую тактику противодействия уличным акциям протеста. Раньше людям давали собраться на площади, а потом толпу разбивали на группы и рассеивали. Теперь же полиция пытается заранее блокировать и перекрывать любое место, где люди могут собраться, вынуждая протестующих жаться в подворотнях. Это элемент психологической войны: властям важно, чтобы граждане не формировали большие колонны и не испытывали воодушевление от чувства локтя.

3. Сегодня эта тактика властей провалилась. Несмотря на перекрытие и блокировку площадей, людей вышло так много, что они смогли заполнить центры крупнейших городов, буквально обтекая полицейские кордоны.

4. Предельно очевидно, что главный ресурс, на котором держится власть Путина — силовой. Именно силовики стали в России привилегированным сословием, для которого создаются льготные условия за счет других граждан. Таким образом покупается их лояльность.

5. Путин уверен, что сможет сохранить власть на полицейских дубинках, имея перед глазами пример Лукашенко. Тот ведет себя, как абсолютно отмороженный псих и опирается на вооруженных садистов — и это позволяет ему сохранять власть в стране, где его ненавидит буквально каждый.

6. Полагаю, что действия Путина подпадают под статью 278 УК РФ: «Насильственное удержание власти». Конечно, он уверен, что давно уже стал равен государству и ему не придется ни за что отвечать. Но как учит нас история, это может быть заблуждением.

Более развернуто обо всем этом в моем видео по горячим следам протестов. Посмотрите. Буду благодарен за репост.

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