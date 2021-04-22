WSJ: Байден готов признать геноцид армян

Президент США Байден готов официально объявить массовое убийство армян в начале 20-го века геноцидом, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников. Это еще больше обострит отношения с Турцией, отмечает газета.

Ожидается, что Байден назовет геноцидом депортацию, голод и резню армян со стороны турок-османов, начатую в 1915 году, поясняет издание. Заявление о этом будет частью ежегодного обращения президента, приуроченного к субботнему дню памяти. Но как говорят собеседники WSJ, никаких окончательных решений пока не принято, и Байден может сделать символическое заявление, не называя убийства геноцидом, как это сделали другие президенты.

Турция отрицает, что убийства являлись геноцидом, заявляя, что армяне восстали против правительства. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сказал телеканалу Haberturk, что заявление Байдена только навредит отношениям. Представитель посольства Турции в Вашингтоне не дал никаких комментариев.

Большинство историков признают отношение Османской империи к армянам и членам других этнических и религиозных меньшинств с 1915 по 1923 год как геноцид, отмечает WSJ.