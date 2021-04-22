Сотрудника штаба Навального в Москве избили при обыске

Силовики с обыском ворвались в квартиру, где живут SMM-редактор команды Навального Александр Шепелев и журналистка «Медиазоны» Оля Ромашова. Они заставили обоих лечь на пол, после чего журналистку заперли на кухне, а у Шепелева стали требовать пароли для разблокировки устройств, пишет «Медиазона».

«Били, чтобы сказал пароль, — рассказала Ромашова. — Саша сказал, что его били по ногам и давили на шею. Меня закрыли на кухне, я слышала, как он кричит. Карауливший девушку в помещении полицейский утверждал, что ей «кажется», а крики Шепелев издавал, потому что «он творческая личность».

Пароли молодой человек не выдал. После обыска силовики забрали Шепелева на допрос по «санитарному делу». Позже выяснилось, что он проходит по делу свидетелем. Обыск был безотлагательным, поэтому его провели без постановления суда по распоряжению старшего следователя по особо важным делам.