Петербург стал супер-лидером по числу задержанных 21 апреля

На акциях протеста в поддержку Алексея Навального 21 апреля силовики задержали 1770 человек в 96 городах. Это данные «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных в Петербурге — в автозаки попали 805 демонстрантов. В этом городе отмечены и самые жесткие действия силовиков, которые применяли физическую силу и электрошокеры. Факты избиения протестующих в эфире «Эха Петербурга» подтвердил и уполномоченный по правам человека в городе Александр Шишлов. В его аппарат уже поступали жалобы на необоснованное применение силы и заявления о применении полицейскими спецсредств.

119 человек задержали в Уфе, 66 в Казани, 58 в Барнауле, 53 в Сочи. Москва в этом списке заняла девятое место с 29 задержанными.