Этих десятков тысяч людей на улицах могло бы не быть

Что удивительно — этих десятков тысяч людей на улицах Москвы, рискующих избиением и арестом и тысяч полицейских с водомётами и автозаками — ничего этого, совершенно, спокойно, могло бы не быть. Если бы Алексею Навальному и Соболь Любовь дали бы вести свои избирательные кампании — они бы их выиграли, они бы сидели в Думе или Мосгордуме, возможно, были бы зампредами Думы. Или даже в обмен на поддержку своей фракции — с ними бы избралось ещё сколько ты их сторонников — были бы министрами. Что было бы плохого?Вместо этого в стране ведётся, фактически, гражданская война против политической оппозиции. Навальный умирает в тюрьме по выдуманному обвинению — и, если умрёт, это пятно останется в учебниках по истории России навсегда. Как в любом учебнике, где упоминается Александр III, упоминаются и повешенные революционеры, так и при любом упоминании президентства Путина, если Навальный умрёт, будет упоминание об этом. Вот кому это нужно? Остальные лидеры оппозиции либо под арестом, либо в эмиграции — вместо того, чтобы спокойно заседать в местных и национальном парламенте, как это делается в 100+ странах в мире.Кому нужна гражданская война, пусть холодная? Кому нужно, чтобы десятки тысяч людей участвовали в этих акциях, вместо того, чтобы спокойно голосовать? В кризисе 2019-2021 годов меня больше всего изумляет его «самострельность». В 1990-м хотя бы был тяжелейший экономический шок. А здесь — просто, на ровном месте, без тяжёлого экономического кризиса, без всякого внешнего вмешательства, спровоцирован — и уже два года идёт — тяжелейший политический кризис.