«ВКонтакте» массово блокирует видеозаписи с задержаниями

Социальная сеть «ВКонтакте» блокирует видео СМИ с задержаниями на акциях протеста в России. Telegram-канал Readovka опубликовал подтверждающие скриншоты.

Так, в соцсети сразу после загрузки блокируются видеозаписи с протестных акций, где запечатлены действия силовиков. Блокировке подверглись в том числе ролики, опубликованные в группах крупных СМИ. Сообщается, что сейчас на портале нельзя посмотреть ни одного видео с протестной акции в Петербурге. При этом такие же записи, доступные на других площадках, не всегда содержат именно жесткие содержания.

О жестких задержаниях сообщается из разных городов России, в частности, в Петербурге полиция несколько раз использовала электрошокеры, это попало на видео. К 21:10 МСК в целом в стране на акциях, по данным «ОВД-Инфо», задержали 459 человек.