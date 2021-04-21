Глава МИД Чехии потребовал вернуть всех высланных Кремлем дипломатов в Москву

Россия должна принять решение о возвращении всех высланных ранее чешских дипломатов до полудня четверга. Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек, которого цитирует ТАСС.

По его словам, если этого не произойдет, Прага вышлет еще несколько сотрудников российского посольства. Чиновник сообщил, что высылка 20 чешских дипломатов парализовала работу посольства страны в Москве. Кулганек заявил протест против подобных действий послу РФ в Чехии Александру Змеевскому.

После скандала с взрывом склада боеприпасов во Врбетице, который произошел в 2014 году и в организации которого Прага обвиняет российские спецслужбы, из Чехии выслали 18 российских дипломатов. Сообщалось, что они являются офицерами ГРУ. Москва назвала происходящее «фокусами» и выслала 20 сотрудников чешской дипмиссии.