Эксперты ООН по правам человека призвали отправить Навального на лечение за границу

Эксперты ООН по правам человека обратились к властям России с просьбой организовать медицинскую эвакуацию Алексея Навального за границу. По их словам, жизнь политика в опасности.

В заявлении, которое цитирует Reuters, говорится, что Навального лишили надлежащей медицинской помощи в колонии, и это может быть приравнено к пыткам. Эксперты ООН напомнили, что после отравления летом 2020 года российские власти разрешили транспортировать его на лечение за границу, и призывают принять такое же решение и сейчас.

По словам авторов заявления, тюремная больница, в которой содержится политик, «не соответствует международным стандартам», а заключение и отравление Навального «являются частью намеренных репрессий против него за критику российских властей и грубым нарушением прав человека».

О том, что состояние Алексея Навального в колонии ухудшается, стало известно в конце марта, когда он пожаловался адвокатам на сильные боли в спине и ноге и на то, что его лечат ибупрофеном. 31 марта политик объявил голодовку с требованием допустить к нему независимых врачей. 16 апреля врач Навального Ярослав Ашихмин сообщил в соцсетях, что политик находится в опасном состоянии из-за завышенного уровня калия в крови. О критическом состоянии оппозиционера заявили также российские врачи в открытом письме. ФСИН продолжает называть состояние Навального «удовлетворительным». 19 апреля его перевели в стационар и сообщили о назначении ему «витаминной терапии». 20 апреля омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что Навального осмотрели четыре гражданских врача и не нашли серьезных рисков для его здоровья.