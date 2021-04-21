Екатерина Шульман о литературных пассажах Путина

В стенограмме на kremlin.ru киплинговский пассаж немного причесали, чтоб стало понятней, что Шер Хан - отнюдь не Россия, а держава-гегемон, которой поддакивают разные прихвостни помельче (вроде, понимай, Чехии). А вот на другой литературоцентрический пассаж обратил внимание один Михаил Шульман, потому что такое открывается только выпускникам Литинститута. Прямая цитата из Плюшкина, бережно сохраненная в расшифровке — это ОЧЕНЬ СТРАННО.

"В некоторых странах завели пренеприличный обычай – по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт, какой-то новый вид спорта – кто громче что-то скажет" (последняя фраза интонационно чистый Гоголь).

"- Я давненько не вижу гостей, - сказал он, - да, признаться сказать, в них мало вижу проку. Завели пренеприличный обычай ездить друг к другу, а в хозяйстве-то упущения... да и лошадей их корми сеном!"

Дальше Плюшкин рассказывает Чичикову, сколько именно людей у него в прошедшем году унесла "проклятая горячка".

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