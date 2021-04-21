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Любови Соболь вменяют повторное нарушение правил организации митинга

21.04.2021

Полицейские составляют на Любовь Соболь протокол за повторное нарушение правил организации митинга. По словам ее адвоката Владимира Воронина, причиной стал эфир на «Эхе Москвы», где юрист не говорила про акцию. 

В рапорте, который Воронин опубликовал в Twitter, говорится, что Соболь призывала выходить на несанкционированную акцию в радиоэфире. «В этом эфире не было ни слова Любови про митинг», — отметил адвокат. 

Ч. 8 ст. 20.2 КоАП предусматривает до 30 суток административного ареста или штраф до 300 тыс. рублей. 
Сегодня утром Любовь Соболь задержали в Москве и отвезли в ОВД. Также были задержаны пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и политик Владимир Рыжков. Одновременно задержания и обыски прошли у активистов в нескольких регионах России.

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