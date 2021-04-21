Любови Соболь вменяют повторное нарушение правил организации митинга

В рапорте, который Воронин опубликовал в Twitter, говорится, что Соболь призывала выходить на несанкционированную акцию в радиоэфире. «В этом эфире не было ни слова Любови про митинг», — отметил адвокат.
Ч. 8 ст. 20.2 КоАП предусматривает до 30 суток административного ареста или штраф до 300 тыс. рублей.
Сегодня утром Любовь Соболь задержали в Москве и отвезли в ОВД. Также были задержаны пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и политик Владимир Рыжков. Одновременно задержания и обыски прошли у активистов в нескольких регионах России.