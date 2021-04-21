Студию «НавальныйLIVE» в Европе обесточили на полчаса

Неизвестные обесточили студию «НавальныйLIVE» в одной из европейских стран. Трансляция прерывалась на полчаса.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале соратник Навального Леонид Волков.

«В 15:59, в разгар нашего стрима о всероссийских протестах, в студии пропал свет; трансляция прервалась. Мы подумали: пробки вылетели, ну бывает. Но пробки в порядке. Во всем бизнес-центре свет есть, в соседних офисах есть, в коридоре есть — а у нас нет. Стали разбираться. Выяснилось, что на улице есть общий распределительный щиток, и на этот щиток — выведено со всех офисов питание. И вот этот щиток кто-то открыл и аккуратно нас обесточил», — рассказал он.

Волков отметил, что по четвергам в течение нескольких недель «жестко DDoS-ят» трансляции «России будущего». По его словам, команда запросила записи с камер видеонаблюдения, установленных на улице возле здания, где работает студия.