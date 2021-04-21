Сирию лишили права голоса и других прав и привилегий в ОЗХО

Сирию наказали за химическую атаку 2017 года. Она лишена прав и привилегий в Организации по запрещению химического оружия, в том числе права голоса.

Принять такое наказание для Сирии предложила Франция, Великобритания выступила соавтором. Резолюцию в итоге поддержали 46 стран, против нее голосовали Сирия, Россия, Иран и Китай, сообщает «Би-би-си».

В документе говорится, что после присоединения к Конвенции о запрете химоружия в 2013 году Сирия не задекларировала и не уничтожила его на своей территории. Резолюция будет действовать, пока она не исправит эти ошибки. На это время представители Сирии лишаются права голоса в исполнительном совете ОЗХО и не могут назначаться на посты в организации.

За время войны в Сирии власти страны неоднократно обвиняли в применении химического оружия. Одной из самых громких стала атака в провинции Хомс в 2017 году с применением зарина и хлора. Сирия и поддерживающая ее Россия отрицали этот факт и заявляли, что ОЗХО «действует по указке Запада», Москва даже предъявляла свидетелей «фальсификации атаки», но это назвали «спектаклем».

По данным «Би-би-си», всего с 2013 года, когда страна присоединилась к международной Конвенции, в Сирии произошло минимум 106 химических атак. Правозащитники и адвокаты нескольких НКО в Швеции, Германии и Франции, представляя интересы семей жертв этих атак, обращались в правоохранительные органы с просьбой расследовать причастность к инцидентам чиновников сирийского правительства.