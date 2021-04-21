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Из России высылают 10 дипломатов США

21.04.2021

В МИД России объявили о высылке из страны десяти американских дипломатов. Они должны уехать до 21 мая.

«Данная мера представляет собой «зеркальный» ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных «persona non grata», — заявили в МИД.

В ведомстве анонсировали «дальнейшие шаги в рамках комплекса ответных мер на последнюю «волну» незаконных антироссийских санкций США».

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