В Екатеринбурге возбуждено уголовное о призывах к массовым беспорядкам

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам, говорится в постановлении суда, который санкционировал обыск у активиста команды Навального Егора Васильченко.

Как сообщает «Апология протеста», в документе сказано, что в производстве СК «находится уголовное дело, которое возбуждено 15 апреля по факту призывов к массовым беспорядкам, совершенных неустановленными лицами, по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.212 УК РФ».

Всего речь идет о пяти эпизодах. Но подозреваемых по делу пока нет.