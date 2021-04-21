Литературовед Сергей Зенкин: Новое лицо

Такие образы создаются коллективно: примерно так же, как на сцене или экране герой произносит слова, совершает поступки, а публика в зале воспринимает, отражает и усиливает идущие от него сигналы и импульсы. Этот резонанс особенно силен, когда зрителями оказываются не только политики, пиарщики или даже правозащитники, но и люди искусства, привыкшие профессионально работать с образами, оценивать их убедительность. Около ста таких людей – писателей, артистов, включая семь нобелевских лауреатов по литературе, – на днях подписали письмо в защиту российского политика. Каждая из этих знаменитостей постоянно получает тысячи просьб поддержать кого-то или что-то, поделиться с кем-то частицей своего символического (а то и материального) капитала. Если сейчас они собрались все вместе на одной странице – значит, почувствовали: этот образ состоялся, это лицо той России, которая заслуживает доверия и уважения. Это не дикая, наглая и лживая власть, а настоящая Россия, страдающая за правду.

Образ всегда хрупок и неустойчив. Он может потускнеть, стереться в памяти, заслониться другими. И сам герой, и те, кто на него смотрит, - то есть, в общем, все мы – могут ошибиться, обознаться, отступиться от однажды созданного идеального типа. Это неизбежный риск: все мы люди несовершенные и свободные, даже те, кто сидит в тюрьме. Но образ правильной, должной России выше, чем ее конкретные жители; он возникает редко, это большая ценность, и от нас зависит, сохраним ли мы его, что мы сумеем с ним сделать. В сущности, это и есть главный патриотический долг: заботиться о лице своей страны – а значит, и о том, кто сегодня его воплощает.

Для начала, конечно, - о том, чтобы жив остался.

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