Антон Долин: Навальный: все просто

Почему-то многие считают нынешнюю ситуацию сложной и, так сказать, неоднозначной. Меж тем, все вдруг стало чрезвычайно просто. Не требуется ни аналитических способностей, ни особых знаний, чтобы в этом разобраться.

Ещё год (3, 5, 7 и т.д.) лет назад мы могли спорить, срывая голос, о позиции Навального, его политической платформе и программе, о его методах, о его интонации, о качестве риторики и графики в его видео. О его политическом будущем, наконец.

Сейчас все эти темы резко потеряли актуальность. О них можно попросту забыть.

У нас на глазах происходит открытое (в отличие от истории с отравлением, где все же было соблюдено подобие тайны) уничтожение государством человека, посмевшего быть в оппозиции и критиковать власть. Открытое - но лицемерное: никто во власти ни разу не признался в причинах, заставивших презреть их собственные законы ради этой людоедской акции устрашения. Ведь Навальный сидит за «нарушение условий ареста», не так ли; и это при том, что уже каждый школьник младших классов, каждый пенсионер, каждый дворник-мигрант превосходно знает, за что он сидит и за что прилюдно умирает.

Так что, повторюсь, всё просто. И не зависит (правда!) от ваших политических взглядов.

Вы или поддерживаете право государства открыто, цинично и безжалостно расправляться с тем, чьи взгляды и поведение ему не нравятся (и всегда быть готовыми к тому, что однажды государству не понравится кто-то из ваших близких или вы сами). Или нет.

Навальный здесь - не более и не менее, чем наглядный пример того, как это бывает. Ну и ещё живой человек, чья судьба испытывает нашу способность к эмпатии.

К увлекательному разговору о его взглядах, вкусах, методах и тембре голоса предлагаю вернуться сразу после того, как он выйдет на свободу.

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