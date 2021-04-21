Путин: западные страны «цепляют Россию» по поводу и без

«Как вокруг Шерхана, крутятся всякие Табаки, подвывают, чтобы задобрить своего суверена», — сказал Путин, отметив, что Редьярд Киплинг — великий писатель.
В «Книге джунглей» о Маугли Шерханом зовут тигра, а Табаки — его приспешника, шакала. Путин вспомнил о них, говоря о «недружественных акциях» против России.
«В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт какой-то. Новый вид спорта, кто громче что-то скажет. Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно. Можно сказать, прямо без иронии, можно сказать, скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения», — заявил президент России.
В последние дни острой стала тема высылки российских дипломатов из Чехии в связи с делом о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице, в организации которого обвинили ГРУ. Москва в ответ выслала 20 сотрудников чешской дипмиссии. Кроме того, громким стал вопрос о стягивании российских вооруженных сил к границе с Украиной. Сообщалось, что такой концентрации войск там не было с 2015 года. Кремль заявлял, что беспокоиться не о чем. Наконец, на международный уровень вышла тема Алексея Навального, в России и за рубежом требуют допустить к нему независимых врачей.