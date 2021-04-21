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В Москве задержан политик Владимир Рыжков

21.04.2021

В Москве задержали политика Владимира Рыжкова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Рыжкову вменяется нарушение порядка проведения митинга, ст. 20.2 КоАП РФ. Сообщается, что политика везут в столичное ОВД «Хамовники».

Рыжков рассказал изданию Znak.com, что ему вменяют призывы к участию в сегодняшней акции в поддержку Алексея Навального. Политик говорит, что не делал призывов. «Полицейский показал мне мой ретвит сообщения радиостанции «Эхо Москвы» от 18 апреля, в котором рассказывается об акции. Насколько я знаю, «Эху Москвы» никто никаких претензий по поводу этой новости не предъявлял», — сообщил Владимир Рыжков. 

Ранее сегодня были задержаны юрист, соратница Навального Любовь Соболь и пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.


 

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