СМИ: российские дипломаты в Чехии контактировали с подозреваемыми в отправке бойцов на Донбасс

В Чехии минувшей ночью задержали около десяти подозреваемых в связях с сепаратистами на Донбассе. Издание Respekt пишет, что они связаны с российскими дипломатами, которых ранее выслали из страны.

Предполагается, что задержанные сражались в Украине на стороне пророссийских сил, а также планировали или организовывали подобные поездки. Предположительно, эти люди контактировали с несколькими дипломатами, которые были офицерами ГРУ, а поездки на сам Донбасс проходили при поддержке сотрудников посольства России в Праге.

В полиции Чехии заявили, что эта операция не связана с делом о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, по которому ранее были объявлены в розыск известные по делу об отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов.

Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов 17 апреля, сообщалось, что они могут быть сотрудниками ГРУ и СВР. Позже стало известно, что Прага может выслать еще 21 сотрудника дипмиссии. Россия в ответ объявила о высылке 20 чешских дипломатов.