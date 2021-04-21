Более 500 силовиков осудили за пытки в России в 2020 году

536 сотрудников правоохранительных органов осудили за пытки в России в 2020 году. Все они были признаны в превышении должностных полномочий с применением насилия или спецсредств.

Как пишет «Зона права» со ссылкой на данные сайта Судебного департамента при ВС РФ, в основном по статье 286 УК судили сотрудников МВД, ФСБ и ФСИН. Оправдательные приговоры и прекращение дела получили 13 человек, или 2,37% от числа подсудимых.

Организация отмечает, что за последние четыре года число силовиков, осужденных за пытки в России, уменьшилось на 17%. В 2019 году по этой статье осудили 641 человека, в 2017-м — 867.