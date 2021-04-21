Путин может посетить «внеурочное» пятничное заседании Совета Федерации

Экстренное заседание Совета Федерации назначено на 23 апреля, его может посетить президент Владимир Путин, который сегодня огласит послание к Федеральному собранию. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источники в верхней палате парламента и администрации президента.

Председатель СФ Валентина Матвиенко ранее сообщила, что заседание будет посвящено обсуждению речи президента. Собеседник ОМ, рассказал, что в послании будет затронут вопрос о ситуации на постсоветском пространстве и положении наших соотечественников за рубежом.

По словам политолога Аббаса Галлямова, президент вряд ли придет к сенаторам, чтобы просто поговорить о своем послании. Исходя из функций Совфеда, речь может пойти о получении от сенаторов права на ввод войск, констатирует эксперт. Кроме того, Совфед наделен правом назначать внеочередные выборы президента — в таком случае он понадобится, если Путин объявит об уходе со своего поста и назначит преемника. Еще один вариант — какие-то решения, связанные с объединением с Белоруссией, указывает политолог.

Отметим, что на 22 апреля уже назначен визит в Москву Александра Лукашенко.