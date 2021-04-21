У активистов в разных городах России с утра проходят обыски

Полиция начала обыски утром 21 января у оппозиционных активистов в нескольких российских городах. Так, в Петербурге основная причина – дело о перекрытии дорог на акции 31 января, когда протестующие вышли на Невский проспект. В каком статусе находятся обыскиваемые, не сообщается. Следственные действия проходят у членов «Весны» Валентина Хорошенина и Евгения Затеева, редактора канала «ЯГражданин» Александра Бабушкина и активиста ЛПР Дмитрия Киселя, который сообщил, что вообще не был на зимних митингах, а также у активиста Ильи Гантварга. 20 апреля был задержан глава «Альянса учителей» Даниил Кен, ему вменяют анонс акции 31 января, суд состоится сегодня. Также был задержан координатор «Открытой России» Сергей Кузин, на него составлен протокол за январскую акцию протеста. На семь суток арестован бывший глава петербурсгкго штаба Навального Денис Михайлов. Наконец, обыск прошел у журналистки «Фонтанки» Ксении Клочковой, в ее квартире искали сотрудника штаба Навального Дениса Кабакова, сама Ксения проходит свидетелем по делу о перекрытии дорог.

В Москве задержали юриста, соратницу Навального Любовь Соболь и пресс-секретаря политика Киру Ярмыш.

В Екатеринбурге обыск начался у координатора штаба Навального Алексея Гресько. В Сыктывкаре активистку Нину Ананьеву полиция обвинила в анонсе протестной акции в Telegram. Для установления ее личности силовики воспользовались ботом Quick OSINT, который предоставляет личные данные из открытых источников. В Кургане задержана сотрудница штаба Навального Софья Лопатина. Также задержания прошли в Нижнем Новгороде, Иркутске, Пятигорске, Красноярске, Новосибирске, Казани, Кургане и Белгороде. В Краснодаре, Перми и Волгограде арестовали нескольких активистов за анонсы протестной акции 21 апреля.

21 апреля в России и за рубежом пройдет акция в поддержку Алексея Навального, который с 31 марта держит голодовку в колонии во Владимирской области. Правозащитники, активисты, благотворители и знаменитости требуют допустить к нему врачей, состояние политика ухудшается.