Режиссер Андрей Звягинцев выступил в поддержку Навального

Режиссер Андрей Звягинцев на презентации в Новосибирске книги «Левиафан. Разбор по косточкам» высказался в поддержку Алексея Навального и попросил допустить к нему в колонию врачей. Об этом пишет «Тайга.инфо», которая приводит монолог режиссера:

«Для меня совершенно очевидно, что в этой стране нет ни права, ни закона, ничего нет, опереться ни на что нельзя, только на какое-то содружество, соратничество, слышание или плечо.

Меня обескураживает нынешнее состояние невероятно, потому что я не понимаю, какой нужен инструментарий, что ты можешь противопоставить этому катку? Он укатывает насмерть в прямом смысле слова человека, который сейчас за всех нас горит в этом пламени. Ланселот вошел в пасть к дракону. И это чарующее зрелище, оно восхищает, потому что отваги этому человеку не занимать. Но он выбрал, конечно, такой путь совершенно осознанно, он горит, как факел, это ясно.

Что делать остальным? Оставаться зрителями этого поединка, который даже поединком не назовешь, или как-то участвовать в этом, совершенно непонятно.

Еще одно событие, которое меня потрясло и восхитило, — человек, который объявил голодовку — Николай Формозов. Здесь нужно только действие, потому что говорить об этом уже абсолютно бессмысленно. К человеку [Владимиру Путину] обращается весь мир. Все значимые фигуры просят простую вещь — окажите помощь медицинскую человеку. Но он игнорирует голос вообще всего света, хотя народ уже кричит об этом.

Странное возникает чувство. Чувство отсутствия государства, чувство отсутствия того, кто поклялся быть гарантом жизни и достоинства граждан. И в этом состоянии очень трудно найти действие, слово».