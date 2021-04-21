Аркадий Дубнов: Back to USSR как последствие заговора в «Тарасе Бульбе»

Фактически оно было уже анонсировано на днях самим Лукашенко, объявившим о готовности принять «важнейшее решение за 25 лет».

Таким окажется ответ коллективному Западу, который окружает Россию и ее ближайших союзников, стремясь «технологиями цветных революций» подорвать их суверенитет, навязать чуждые им ценности, завладеть их ресурсами etc

Каким окажется милитаристский формат «Back to USSR» для Белоруссии, по-видимому, будет объявлено 22 апреля после встречи в Москве Путина и Лукашенко. Будет ли это вводом контингента российских войск в братскую республику либо дислокацией российской военной базы в Белоруссии, не суть важно.

На следующий день, 23 апреля, Совет Федерации, на также анонсированном уже заседании рассмотрит предложение и привет соответствующее решение.

Так В.В.Путин, используя как активные мероприятия, - «раскрытие заговора», - так и, казалось бы, неблагоприятно складывающуюся геополитическую обстановку, сделает ещё один шаг к воссозданию пространства под условным названием «СССР 2.0».

То самое, о котором мне приходилось говорить после карабахского перемирия 10 ноября 2020 года.

То самое, о планах создания которого В.В. Путин рассказывал спустя два дня после достигнутого перемирия абхазскому президенту Аслану Бжания, обсуждая с ним трехлетнюю программу по формированию общего социально-экономического пространства России и Абхазии.

Это пространство, должно будет объединять под патронажем Москвы ориентированные на Россию народы, территории и непризнанные республики, список которых хорошо известен.

Все ли народы будут вести себя при этом смиренно, сказать не берусь.

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