Парламентарии Чехии призвали правительство потребовать от Москвы компенсацию за взрывы во Врбетице

Палата депутатов Чехии осудила «террористические акты спецподразделений российской военной разведки», которые депутаты считают актом агрессии и нарушением международного права.

Как пишет Seznam, в своем постановлении депутаты поблагодарили чешские спецслужбы и согласились на высылку 18 российских дипломатов и сотрудников посольства России в Праге. Они также призвали правительство еще более ограничить представительство Москвы. По их мнению, от России необходимо потребовать финансовую компенсацию за взрыв склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

17 апреля власти Чехии обвинили российские спецслужбы в организации взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году. По их данным, к диверсии причастны Александр Петров и Руслан Боширов, которых в Лондоне обвиняют в покушении на Сергея Скрипаля в Солсбери. Журналисты-расследователи сообщали, что операцией руководил генерал Андрей Аверьянов. В результате скандала из Праги были высланы 18 российских дипломатов, Москва ответила высылкой 20 сотрудников дипмиссии Чехии. При этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш позже заявил, что взрыв не были актом государственного терроризма.