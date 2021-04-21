Росстат скрыл информацию о доходах россиян накануне послания Путина

Росстат отложил на неделю публикацию данных о динамике реальных доходов россиян накануне послания президента Федеральному собранию. На это обратил внимание Forbes. Вместо 20 апреля статистику обещают выдать 29 числа.

«Сбор информации о некоторых компонентах доходов потребовал больше времени, пришлось уточнять часть данных», — пояснил представитель Росстата. Как отмечает Finanz.ru, за последние три года это уже второй случай, когда данные о доходах россиян исчезают из статистики накануне выступлений Владимира Путина.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса реальные располагаемые доходы россиян перешли к падению после двух лет околонулевого роста. Во втором квартале они обвалились на 7,9% в годовом выражении — рекордно с 1999 года, в третьем и четвертом обвал замедлился до минус 5,3% и минус 1,7% соответственно.

21 апреля Путин выступит с традиционным посланием Федеральному собранию. В последнем обращении он уделил вопросу низких доходов россиян особое внимание.