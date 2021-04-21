В России в два раза сократилось число аспирантов

С 2010 года в России почти в два раза сократилось число аспирантов, сообщил президент РАН Александр Сергеев. Сократилась и доля тех учащихся аспирантуры, у которых получается завершить ее с защищенной диссертацией, передает РБК. При этом в пять раз с 2012 года увеличилось число ученых, покинувших страну.



«В России происходит снижение численности аспирантов: если в 2010 году их число составило 157 тыс. человек, то в 2019-м — 84 тыс. человек. А доля окончивших аспирантуру с защищенной диссертацией в 2019 году составила 10%, а в 2020 году еще меньше — 8,9%», — сказал Сергеев.



Проблемы с привлечением молодежи в науку он связал с невысоким престижем карьеры ученого: «Престиж профессии ученого и научной деятельности в целом не очень высок и существует множество карьерных траекторий, которые дают менее труднозатратный, более быстрый и монетизированный успех, чем ученая карьера».

Количество ученых и высококвалифицированных специалистов, которые уезжают из России, с 2012 года увеличилось в пять раз, рассказал главный ученый секретарь РАН, передает ТАСС. «Не последнюю роль в сокращении численности исследователей играет не уменьшающийся отток ученых и высококвалифицированных специалистов за рубеж. Число ежегодно выезжающих за границу специалистов не уменьшилось, и с 2012 года с 14 тыс. увеличилось до почти 70 тыс. человек в настоящее время», — сообщил Долгушкин.

По его словам, Россия — единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд уменьшается количество ученых. Согласно данным Долгушкина, с 1990 года, когда РФ занимала первое место в мире по этому показателю, количество исследователей уменьшилось с 992 тыс. до 348 тыс.

Президент РАН Сергеев отметил высокий уровень износа оборудования и нехватку современных приборов. По его словам, коэффициент износа основных средств исследовательских организаций составляет больше 67%, а средний возраст использования оборудования — свыше десяти лет. «Если это оборудование 10-летней давности, то в большинстве случаев те результаты, которые можно получить на нем, конечно, не являются передовыми... Отсутствие необходимых приборов для проведения исследований на мировом уровне делают наших исследователей не только не конкурентоспособными, но и стимулируют дрейф наших ученых за рубеж, где есть нужные приборные базы для реализации их идей», — считает Сергеев.

