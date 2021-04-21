Более 70 благотворителей просят власти допустить независимых медиков к Навальному

Руководители и сотрудники благотворительных организаций, среди которых Чулпан Хаматова, Григорий Свердлин, Ксения Раппопорт, потребовали от российских властей организации экстренной независимой медицинской помощи Алексею Навальному и пересмотра основных принципов оказания медпомощи в системе ФСИН в целом. Письмо публикует «Медуза».

«Мы, люди помогающих профессий, убеждены, что благополучие и безопасность общества возможны только в государстве, приверженном принципам гуманизма и верховенства права. Каждый член общества, независимо от своего положения и статуса, должен быть защищен законом и иметь гарантии соблюдения прав человека, важнейшими из которых являются право на жизнь, право на медицинскую помощь и право на свободу мысли и слова», — говорится в обращении.

Благотворители требуют, чтобы Навального госпитализировали в гражданскую больницу и допустили к нему независимого врача по его выбору. Также они просят от Росздравнадзора провести внеплановую проверку медицинской службы ФСИН по Владимирской области.