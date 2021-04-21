В США присяжные признали бывшего полицейского виновным в убийстве Джорджа Флойда

В США присяжные Миннеаполиса признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда экс-полицейского Дерека Шовина. 12 заседателей признали 45-летнего Шовена виновным по всем трем пунктам обвинения: убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве. Они три недели выслушивали показания 45 свидетелей, а затем более 10 часов обсуждали вердикт, передает Reuters.

«Это может стать гигантским шагом вперед на пути к справедливости в Америке», — прокомментировал решение присяжных президент США Джо Байден.

У здания суда толпа из нескольких сотен человек приветствовала вердикт аплодисментами. Водители сигналили, демонстранты перекрыли движение и скандировали: «Джордж Флойд». На площади Джорджа Флойда в Миннеаполисе, перекрестке, где был убит мужчина, и который позже был назван в его честь, люди кричали, аплодировали, а некоторые бросали в воздух долларовые купюры.

Брат Джорджа Флойда Филонис, выступая на пресс-конференции с несколькими членами семьи, сказал: «Мы снова можем дышать».

Теперь Шовену грозит до 40 лет тюрьмы. Его защита пока не комментировала решение присяжных. На суде адвокаты утверждали, что Шовен вел себя так, как любой «разумный полицейский» при таких обстоятельствах, и пыталась вызвать сомнения относительно причины смерти Флойда.

Смерть Флойда в мае 2020 года от рук полицейского вызвала акции против расизма и жестокости полиции во многих городах США и других странах.