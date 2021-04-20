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Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке Донбасса»

20.04.2021

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Зеленский отметил, что на переговорах представителей «нормандской четверки» 19 и 20 апреля только Россия отказалась принимать совместное заявление о восстановлении режима полного прекращения огня.

«Прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что же понимать? Я прекрасно понимаю — я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — сказал он.


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