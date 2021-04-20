Bellingcat назвала имена сотрудников ГРУ, которые могли участвовать в организации взрыва в Чехии

Минимум шесть сотрудников одного из подразделений ГРУ могли участвовать в операции по подрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Об этом говорится в расследовании, проведенном Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и Respekt.cz.

Журналисты утверждают, что операцию мог лично контролировать генерал-полковник Андрей Аверьянов. Судя по трекинговым данным, за день до взрыва, который произошел 16 октября 2-14 года, он под прикрытием выехал в Центральную Европу, а через несколько часов после инцидента вернулся в Москву. В Bellingcat говорят, что это одна из двух известных операций, в которых участвовал этот человек, причем путешествовал он, заменив лишь одну букву в своей фамилии, под именем «Андрей Оверьянов». Записи телефонных звонков, изученные расследователями, говорят о том, что Аверьяном напрямую связывается как с начальником ГРУ, так и с Кремлем.

Также в операции могли участвовать офицеры ГРУ, генерал-майор Денис Сергеев и подполковник Егор Гордиенко. Сергеева называют третьим фигурантом дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, также сообщается, что он бывал неподалеку от столицы Болгарии спустя несколько месяцев после того, как там был отравлен химическим оружием предприниматель Эмилиан Гебрев.

Расследователи считают, что подрыв склад боеприпасов во Врбетице планировался на более ранний срок, но его отложили. Ранее издание Respekt со ссылкой на свои источники писало, что взрыв должен был состояться при отправке вооружений, уже за пределами Чехии. В начале октября 2014 года, выяснили журналисты, Аверьянов и еще четыре члена подразделения в штаб-квартире ГРУ в Москве приобрели билеты на различные рейсы, по которым спустя неделю добрались в Чехию. Аверьянов летел рейсом в Вену, как и подполковник Николай Ежов (под псевдонимом «Николай Кононихин»).

Уже известные по отравлению Скрипалей в Солсбери Александр Мишкин и Анатолий Чепига также участувовали в этой операции, они купили билеты в Прагу под теми же фальшивыми именами, что использовались для поездки в Солсбери, «Александр Петров» и «Руслан Боширов». Кроме них, уже под своими именами в Будапешт полетели два сотрудника ГРУ Алексей Капинос и Евгений Калинин. Они ехали в Европу якобы для доставки дипломатической почты в посольство. Отмечается, что Петров и Боширов, прилетев в Прагу, выкладывали в соцсетях сообщения оттуда, спустя некоторое время они переехали в Остраву в часе езды от склада боеприпасов. Туда же прибыли Ежов и Аверьянов. 16 октября 2014 года в 9:25 склад взорвался, погибли два человека, было уничтожено 58 тонн боеприпасов и десятки зданий. Через несколько минут после взрыва Чепига и Мишкин, а затем Аверьянов и Ежов вылетели в Москву.

Ранее власти Чехии рассказали также о том, что в 2014 году Мишкин и Чепига въезжали в страну по поддельным паспортам Молдавии и Таджикистана на имена Николая Попа и Руслана Табарова. Обоих объявили в розыск, также Чехия выслала 18 российских дипломатов, по ее данным, являющихся сотрудниками спецслужб. В МИДе РФ назвали это «фокусами» и выслали 20 дипломатов Чехии. Сообщалось, что оружие могли уничтожить, так как оно было предназначено для отправки в Украину или в Сирию.