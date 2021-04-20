Закон об участии в выборах иноагентов и связанных с ними людей подписан президентом

Владимир Путин подписал закон, который обязывает кандидатов на выборах сообщать о своих связях с иностранными агентами.

Как сообщает «Интерфакс», документ обязывает кандидатов, аффилированных с физлицами-иноагентами или СМИ, внесенными в соответствующий список, маркировать свою агитационную продукцию. Речь идет о кандидатах, которые за два года до назначения выборов входили в состав или руководили НКО или незарегистрированным общественным объединением, внесенным в список иностранных агентов, а также осуществляли политическую деятельность и получали средства от иноагентов, в том числе если они работали в иностранном СМИ, внесенном в реестр.

Политические партии в своих листовках и на плакатах должны будут сообщать, если в их списках есть кандидат-иноагент или аффилированное с фигурантами списка лицо. Выступление же подобного кандидата должно предваряться и сопровождаться информацией о его статусе. Сами же иноагенты, говорится в документе, «не вправе вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов» и достижению определенного результата на выборах или референдумах, равно как и участвовать в избирательной кампании.

Кроме того, кандидаты с судимостью, в том числе погашенной, должны сообщать об этом в подписном листе сразу после своего отчества. Если же гражданин-иностранный агент внесет пожертвование в избирательный фонд, об этом нужно будет сообщить в платежном документе.

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Закон устанавливает, что если гражданин-иноагент вносит добровольное пожертвования в избирательный фонд, то в платежном документе необходимо указать статус иноагента такого гражданина.