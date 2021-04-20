Московская прокуратура готова добиваться ликвидации организаций Навального

Заявление опубликовано на сайте ведомства. В нем говорится, что эти организации должны быть признаны экстремистскими, и в материалах, представленных суду прокуратурой, есть «исчерпывающие доказательства» того, что они «дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, что в целом ряде случаев подтверждается вступившими в законную силу судебными актами». Прокуратура Москвы уточняет, что организации, связанные с Навальным, «действуют в активной координации и по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России», а их реальная цель — «создание условий для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария «цветной революции».
16 апреля ведомство обратилось в Мосгорсуд с требованием признать ФБК*, ФПЗГ* и штабы Навального экстремистскими организациями. Накануне стало известно, что ответчикам по иску не дают знакомиться с материалами до суда, объясняя это наличием в них гостайны. По этой же причине заседание 26 апреля будет закрытым.
*ФБК, ФПЗГ — организации внесены в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.