Налоговая заблокировала счета компании Татьяны Навки

ФНС заблокировала счета компании «Н-Айс», которая принадлежит жене пресс-секретаря президента Татьяне Навке. Причиной службы назвала непредоставление декларации.

Решение на сайте ФНС обнаружили «Открытые медиа». В списке заблокированных — счета «Н-Айс» в банке ВТБ. Ранее Навка рассказывала РБК, что ее компания, созданная в ноябре 2020 года, будет специализироваться на фигурном катании и заниматься прокатами ледовых шоу. При этом в документах основным направлением ее работы указана «деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика». Помимо строительства, официально фирма может заниматься арендой, ремонтом машин, общепитом, спортом и общей врачебной практикой. Супруга пресс-секретаря президента России выступает ее единственным владельцем и гендиректором. В декларации о доходах Дмитрия Пескова говорится, что в 2020 году Навка заработала 212 млн рублей, что сделало ее самой богатой среди жен чиновников администрации президента.

ОМ сообщают и о проблемах с налоговой службой и у дочери Дмитрия Пескова Елизаветы, с которой ФНС с марта пытается взыскать как с ИП налоги и пени более чем на 40 тыс. рублей.