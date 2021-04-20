Глава СПЧ о возможном визите к Навальному: «Пахнет дешевым пиаром»

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев отказался ехать в колонию к Алексею Навальному, так как это «пахнет дешевым пиаром».

«Ну, приеду, увижу больного, нездорового, отощавшего человека и что? Это пахнет дешевым пиаром. Мы и так представляем, что там происходит», — цитирует Фадеева «Интерфакс».

Ухудшение состояния здоровья Навального глава СПЧ связал с голодовкой: «Я сейчас говорю как обыватель, не как врач: если состояние здоровья его ухудшилось от того, что он не ест, то что скажет врач? Надо есть».