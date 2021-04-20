Сторонники Навального уведомили власти об акциях протеста 21 апреля

Сторонники Алексея Навального уведомили власти российских городов о предстоящей 21 апреле масштабной акции протеста. Об этом сообщил директор ФБК* Иван Жданов.

«У властей достаточно времени, чтобы обеспечить безопасность на публичном мероприятии. В случае, когда события происходят стремительно и требуется немедленная реакция общества, уведомления можно подавать в таком формате. ЕСПЧ много раз на это указывал. О чем мы и предупредили мэрии», — отметил он.

Между тем власти Москвы уже ответили отказом. «Принимаемые правительством Москвы меры по поэтапному снятию ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности, адекватны складывающейся эпидемиологической обстановке и не снимают запрета на проведение массовых публичных мероприятий. В связи с изложенным, проведение данных публичных мероприятий согласовано быть не может», — сообщили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

В мэрии отметили, что в случае проведения акции, ее организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности, так как «уведомление было подано в с нарушениями требований, установленных федеральным законом». Кроме того, организаторы «находятся за пределами Российской Федерации».

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.