Из России выслали двух болгарских дипломатов

МИД России предписал покинуть страну двум дипломатам из Болгарии. Нота об этом была вручена послу Болгарии сегодня.

«Persona non grata» в Москве объявили первого секретаря консульской службы посольства Болгарии Н. Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Ч. Христозова. Им предписано покинуть территорию России в течение 72 часов.

В марте власти Болгарии объявили о высылке двух российских дипломатов из Софии. Это произошло после задержания группы местных офицеров, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Дипломаты, по данным болгарских правоохранителей, вели разведдеятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.