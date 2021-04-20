ПАСЕ потребует освободить Навального до 7 июня

В документе отмечается, что Навального до освобождения должен обследовать выбранный им врач. Проект резолюции должны вынести на голосование 22 апреля.
Весенняя сессия ПАСЕ началась накануне в Страсбурге. В ней очно участвуют около 100 депутатов, также предусмотрено дистанционное участие. Дебаты по теме заключения Навального проходят в экстренном порядке, потому и требуют принятия резолюции. Ранее депутаты ПАСЕ поднимали тему ситуации с политиком в конце января, тогда они также призвали немедленно освободить его.