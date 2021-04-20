Close

ПАСЕ потребует освободить Навального до 7 июня

20.04.2021

Парламентская ассамблея Совета Европы в проекте резолюции, который рассмотрят 22 арпеля, требует предоставить Алексею Навальному медпомощь и освободить его. Срок — до следующего заседания Комитета министров СЕ по теме прав человека, которое назначено на 7-9 июня.

В документе отмечается, что Навального до освобождения должен обследовать выбранный им врач. Проект резолюции должны вынести на голосование 22 апреля. 

Весенняя сессия ПАСЕ началась накануне в Страсбурге. В ней очно участвуют около 100 депутатов, также предусмотрено дистанционное участие. Дебаты по теме заключения Навального проходят в экстренном порядке, потому и требуют принятия резолюции. Ранее депутаты ПАСЕ поднимали тему ситуации с политиком в конце января, тогда они также призвали немедленно освободить его.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.