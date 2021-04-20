Россия объявила опасными полеты над частью Крыма и Черного моря

С 20 по 24 апреля Россия ввела временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря. «Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов», — говорится в международном извещении для пилотов (NOTAM), передает «Интерфакс».

Согласно координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.

Ранее Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября закрывает проход для иностранных судов по некоторым участкам Черного моря — это касается акватории вдоль Южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), района у берегов Керченского полуострова (вблизи Опукского природного заповедника) и морском участке к западу от Крыма.